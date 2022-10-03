AB Yemen'deki Husileri BM'nin ateşkesi uzatma çabalarını desteklemeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki İran destekli Husilere Birleşmiş Milletlerin (BM) ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi yönündeki çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

AB Yemen Misyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile görüştü.

Husileri, BM'nin ateşkesin uzatılması ve geliştirilmesi yönündeki çabalarını desteklemeye çağıran Mora, savaşa dönüşün "Yemen halkının hak etmediği bir trajedi" olduğunu ifade etti.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, dün ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.