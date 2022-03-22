Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu: Ramazan ayında Yemen'de ateşkes uygulansın - Son Dakika
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Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu: Ramazan ayında Yemen'de ateşkes uygulansın

22.03.2022 17:23
Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu: Ramazan ayında Yemen'de ateşkes uygulansın

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, ülkedeki çatışan taraflara Ramazan ayında ateşkes uygulanması için anlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, ülkedeki çatışan taraflara Ramazan ayında ateşkes uygulanması için anlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Misyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı vesilesiyle Yemen'deki insanların acılarını hafifletmek için bir ateşkese varmanın çok memnuniyetle karşılanacağı belirtildi.

Açıklamada, "AB, tüm tarafları, çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için BM öncülüğündeki barış çabalarına katılmaya teşvik ediyor." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de Ramazan ayında ateşkes sağlanması için 20 Mart'ta Ummanlı yetkililer ve İran destekli Husi heyetin müzakerecisiyle görüşmüştü.

Yemen hükümetinden ve Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Avrupa Birliği, Ateşkes, Ramazan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu: Ramazan ayında Yemen'de ateşkes uygulansın - Son Dakika


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