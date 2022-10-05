AB, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidinden endişeli - Son Dakika
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AB, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidinden endişeli

05.10.2022 03:54
AB, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidinden endişeli

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol alanlarına karşı Husiler tarafından saldırı tehdidinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol alanlarına karşı Husiler tarafından saldırı tehdidinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Yemen'deki AB Misyonu ve üye ülkelerin Sana'daki diplomatik heyetleri tarafından yapılan açıklamada, "Petrol şirketleri ve ticari taşımacılığa yönelik saldırı tehditleri kabul edilemez ve bundan derin endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, taraflara yönelik şu tavsiyeler dile getirildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in 'sükunet içinde sinirlere hakim olunarak müzakerelere devam edilmesi ve faydasız adımlardan uzak durulması' şeklindeki çağrısına, taraflar dikkat etmelidir. Husilere, isteklerinde itidalli olmaları ve ateşkesin sürmesi, barışa götürecek kapsamlı bir yolun hazırlığı olarak silah bırakma şekline dönüşmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi ile yapıcı bir ilişki içinde olmalarını tavsiye ediyoruz."

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesinden birkaç saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol sahalarını hedef almakla tehdit ederek, petrol şirketlerinden bu ülkeleri terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol sahalarına saldırı tehdidinden endişeli - Son Dakika

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