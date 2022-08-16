AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz - Son Dakika
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AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz

16.08.2022 14:19
AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İran nükleer müzakereleri sonucunda hazırlanan nihai anlaşma taslağına Tahran'ın verdiği yanıtın dün gece Brüksel'e iletildiğini, bunu incelediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İran nükleer müzakereleri sonucunda hazırlanan nihai anlaşma taslağına Tahran'ın verdiği yanıtın dün gece Brüksel'e iletildiğini, bunu incelediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, haftalık basın toplantısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na ABD'nin dönmesi hakkındaki müzakereler neticesinde anlaşma koordinatörü AB tarafından hazırlanan taslak metne Tahran yönetiminin cevabı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Massrali, "İran'ın verdiği yanıtı dün gece aldık. Şu anda bunu inceliyoruz. Anlaşmanın diğer katılımcıları ve ABD ile istişare halindeyiz." dedi.

Diğer ülkelerin İran'ın yanıtına nasıl karşılık verdiği veya ne zaman vereceği sorulan Massrali, Tahran'dan gelen yanıtı detaylı şekilde incelediklerini ve ABD dahil tüm anlaşma katılımcısı ülkelerin bunu incelemesini beklediklerini aktardı. Massrali, zamanlama konusunda bir yorumda bulunmadı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, ABD ve Almanya arasında 2015'te imzalanan ve İran'ın nükleer programını düzenleyen anlaşmadan ABD yönetimi 2018'de ayrılmıştı.

ABD'nin geri dönüşü için Nisan 2021'den beri AB'nin kolaylaştırıcılığında Viyana'da süren müzakereler sonucunda ortaya çıkan nihai metin İran, ABD ve diğer katılımcılara gönderilmişti.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini, İran ise anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor. İran ayrıca nihai anlaşma için nükleer programıyla ilgili uluslararası "siyasi soruşturmaların" kapatılmasını istiyor.

İran müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Marandi, bugün sosyal medyadaki değerlendirmesinde, Viyana'daki müzakerelerde çözüm bekleyen meselelerin aşılmasının zor olmadığını ve nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise dün yaptığı açıklamada, metne yanıt vereceklerini belirterek, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile uyum için karşılıklı bir getiri elde etmenin tek yolu, İran'ın anlaşma kapsamını aşan kabul edilemez taleplerden vazgeçmesi. Biz bu talepleri uzun zamandır 'konu dışı' olarak nitelendiriyoruz." demişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz - Son Dakika

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