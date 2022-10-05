AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'dan 'Ermenistan-Azerbaycan' Açıklaması: "Türkiye Yapıcı Bir Rol Oynayabilir ve Oynamalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan çatışmalarındaki tutumuna ilişkin sorusuna, "Türkiye'den istediğimiz şey, nüfuzunu iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için kullanmasıdır. Türkiye, savaştan etkilenen halkın yararı için iki ülke arasında bir diyalog kurmaya çalışırken yapıcı bir rol oynayabilir ve oynamalıdır" yanıtını verdi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, dün Avrupa Parlamentosu'nda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan gerilime ilişkin soru oturumunda, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini ve Türkiye'ye yönelik bir tedbir alınıp alınmayacağını sordu. Amor, sosyal medya hesabından bugün paylaştığı videoya göre Borrell'a şu soruyu yöneltti:

"UKRAYNA'YI KORUYAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, ERMENİSTAN'A SALDIRANLARLA AYNI"

"Uluslararası toplum, Rusya'nın ve bir dereceye kadar Türkiye'nin vekil güç olarak hareket ettiğini kabul etmek durumunda kaldı. Fakat Rusya başka şeylerle meşgul ve Ermenistan, teorik ortağı ve koruyucusu tarafından kaderine terk edildi. Rusya, içişleri ile ilgili bir soruna karşılık olarak Kazakistan'a askeri birlik gönderdi, ancak askeri işgale rağmen Ermenistan'a yardım göndermedi. Dış ilişkilerde genellikle göze çarpan ve aktif olan Türkiye de kamuoyuna duyurulan arabuluculuk için kapasitesini göstermedi. Yalnızca saldırgan açıklamalar yaptı. Ukrayna'yı koruyan insansız hava araçları, Ermenistan'a saldıranlarla aynı. Türk ortaklarımızın bazen anlaşılması zor olan bu tutumunun güzel bir örneği. Tekrar edeyim; Ayrıca Türkiye, AB'ye aday bir ülke. Sayın Borrell, Türkiye'ye baskı uygulamak için daha fazla kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda herhangi bir önlem üzerinde düşünüyor musunuz?"

BORRELL: TÜRKİYE YAPICI BİR ROL OYNAYABİLİR VE OYNAMALIDIR

Borrell'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"Türkiye'den istediğimiz şey, nüfuzunu iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için kullanmasıdır. Türkiye, savaştan etkilenen halkın yararı için iki ülke arasında bir diyalog kurmaya çalışırken yapıcı bir rol oynayabilir ve oynamalıdır. Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğu ve bunun ne Başkan Putin'in Semerkant'ta katıldığı toplantılara katılmasını ne de Güney Kafkasya'da herkesin bildiği rolü oynamasını engellemediği doğrudur. Bunun diğeriyle çelişmediğini düşünüyorum. ya da en azından şimdilik hiç kimse, hiçbir NATO üyesi, bu eylemlerde herhangi bir uyumsuzluk saptamamıştır."