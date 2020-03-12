Avrupa Birliği: ABD'nin Avrupa'dan seyahatleri tek taraflı askıya alma kararı kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çİn'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle yarından (13 Mart Cuma) itibaren Avrupa'dan gelenlere kapılarını 30 gün boyunca açmama kararı alması Brüksel'de tepkiyle karşılandı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs herhangi bir kıta ile sınırlı olmayan global bir kriz, bu yüzden tek taraflı eylemden ziyade işbirliği gerektirir" ifadeleri yer aldı.