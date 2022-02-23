Avrupa Birliği Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayacak - Son Dakika
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Avrupa Birliği Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayacak

23.02.2022 19:25
Avrupa Birliği Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayacak

Avrupa Birliğinin (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Thomas Nicklasson, "Kabil'deki fiili yetkilileri (Taliban) tanımayacağımıza şüphe yok ancak hepimiz onlarla ilişki kurmanın önemli olduğu konusunda hemfikiriz, hepimiz insan haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz ve bu süreç kapsayıcı bir...

Avrupa Birliğinin (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Thomas Nicklasson, " Kabil'deki fiili yetkilileri (Taliban) tanımayacağımıza şüphe yok ancak hepimiz onlarla ilişki kurmanın önemli olduğu konusunda hemfikiriz, hepimiz insan haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz ve bu süreç kapsayıcı bir hükümete yol açıyor." dedi.

AB ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan özel temsilcilerinin Taşkent'teki toplantısının ardından basına konuşan Nicklasson, AB'nin Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayacak olsa da kapsayıcı bir hükümet kurulması için onlarla birlikte çalışmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Nicklasson, bu açıdan AB ve Orta Asya ülkelerinin tutumlarının örtüştüğünü dile getirdi.

Özbekistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla İrgaşev de Orta Asya ülkeleri ve AB'nin, Afganistan'ın geçici hükümetinin tanınıp tanınmaması konusunda ortak karar alacağını ancak şu ana kadar alınmış böyle bir kararın olmadığını belirtti.

İrgaşev, "Afgan sorununa bütünsel bir yaklaşım geliştirme konusunda anlaştık. (Afganistan'daki Taliban hükümetinin) tanınması veya tanınmaması her ülke tarafından ayrı olarak değerlendirilmeyecektir." dedi.

Afganistan'daki Taliban hükümetini tanıma kararının "uluslararası toplumun taleplerinin Kabil'de duyulmasından ve Afganistan'daki Taliban hükümetinin kendi vaatlerini yerine getirmelerinden sonra" alınabileceğini belirten İrgaşev, "Henüz böyle bir karar yok, Afganistan hükümetinin yaklaşımında olumlu değişiklikleri bekliyoruz ve bunların olacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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