Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021 - Son Dakika

Fakültemiz Dekan Vekili ve aynı zamanda Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT tarafından TÜBİTAK UFUK 2020 çerçevesinde "2028- Ağlara Üyelik Desteği" programına sunulan Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımcı olduğu proje kabul edilmiştir.

Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dahil olunması ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olunması amaçlanmaktadır.