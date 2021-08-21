Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021 - Son Dakika
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Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021

21.08.2021 04:29
Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021

Fakültemiz Dekan Vekili ve aynı zamanda Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT tarafından TÜBİTAK UFUK 2020 çerçevesinde "2028- Ağlara Üyelik Desteği" programına sunulan Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımcı olduğu proje kabul edilmiştir.

Fakültemiz Dekan Vekili ve aynı zamanda Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT tarafından TÜBİTAK UFUK 2020 çerçevesinde "2028- Ağlara Üyelik Desteği" programına sunulan Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımcı olduğu proje kabul edilmiştir.

Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında sunulan proje önerilerine dahil olunması ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olunması amaçlanmaktadır.

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Ziraat Fakültesi, Avrupa Birliği, Veteriner, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Birliği Araştırma Ağlarına Üyelik Desteği Başvurumuz kabul edildi. 20-08-2021 - Son Dakika
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