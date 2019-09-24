Avrupa Birliği Başkanlığı 4.5 milyon avro destek sağlayacak

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülmekte olan, "Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu" hibe programının altıncı dönemi için teklif çağrısı 19 Eylül 2019 tarihinde yayımlandı.



"Türkiye - AB Sivil Toplum Diyaloğu" Programının altıncı döneminin 2020-2021 yılları arasında uygulanması öngörülüyor. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB'den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları-konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacak.



Hibe programı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıdaki üç öncelik alanından en az birine yönelik olması gerekiyor:



"Türkiye'den ve AB ülkelerinden STK'lar arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde AB mevzuatı ve politikaları alanında uzun dönem sürdürülebilir işbirliğinin ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi, Türkiye ve AB'de Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemi, olumlu etkileri ve sağlayacağı katkılar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması, Türkiye'den sivil toplum kuruluşları ile AB'deki muadilleri arasında, daha önceki Sivil Toplum Diyaloğu Programları da dahil olmak üzere, AB mali yardımları ve diğer AB Programları kapsamında kurulan diyaloğun geliştirilmesi."



Proje başvurularının 12 Kasım 2019 saat 17.00'ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi www.ab.gov.tr ve www.mfib.gov.tr adreslerinden temin edilebiliyor. - ANKARA