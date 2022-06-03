İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon

03.06.2022 08:52

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sağlanan fonları, PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Göç İzleme Derneği'nin Şirinevler'deki binasında arama yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Avrupa Birliği, Birleşmiş Millletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonların PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanıldığı belirlendi. Fonların örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullanıldığı tespit edildi.

Özellikle 2015 yılında yaşanan hendek olayları esnasında göç etmek zorunda kalan, yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya hendek olaylarında öldürülen şahısların ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığı da MASAK raporuyla tespit edildi.

Başsavcılık, elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadıkları tespit edilen 28 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul dışında 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlenirken Şirinevler'de bulunan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) dernek binasında arama yapıldı. Yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon
İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon

YORUMLAR
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PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da PKK fonlarına yönelik operasyon - Son Dakika


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