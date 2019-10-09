Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı
Son Dakika Güncel Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı

Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı

45 dakika önce

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı büyükelçiler, öğrenciler, "AB İklim Diplomasisi Haftası" kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü etrafında, kıyı ve çevre temizliği yaptı

Avrupa Birliği Büyükelçileri Gölbaşı'nda Çevre Temizliği Yaptı

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:06 
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