Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti

15.07.2022 11:40
Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti

MADRİD, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında iklim değişikliği konusunda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir forum Perşembe günü Avrupa Komisyonu'nun İspanya'nın başkenti Madrid'deki temsilcilik ofisinde gerçekleşti.

MADRİD, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında iklim değişikliği konusunda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir forum Perşembe günü Avrupa Komisyonu'nun İspanya'nın başkenti Madrid'deki temsilcilik ofisinde gerçekleşti. "Değişimin İtici Gücü Olarak Sürdürülebilir Finansman ve İklim Eylemi Alanlarında AB-Çin İşbirliğini Teşvik Etmek" başlığını taşıyan etkinlik, iklim değişikliği ile mücadele etmek için AB ile Çin arasında işbirliği fırsatları hakkında bir tartışma başlatma amacını taşıyordu.

Avrupalı ve Çinli kamu ve özel sektör temsilcileri yeşil finansmanda ilerlemeleri gözden geçirdi ve daha fazla ilerlemenin yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Xinhua'ya "Bu yeni bir platform ancak Çin ile Avrupa arasında büyük miktarda yatırım getirecek" diyen İspanya'daki Çin Kulübü Başkanı Margaret Chen, "Dünya karmaşık bir dönemden geçiyor ancak dünyanın düzgün işlemesi için hepimizin yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Bu arada AB-Çin Vakfı Başkanı Augusto Soto, AB-Çin ilişkilerinde güven gerektiğine dikkat çekti ve forumun "dünyanın önde gelen uzmanlarının katılımıyla sürdürülebilir finansman" hakkında olduğunu söyledi. "İlişkilerimize çeşitli yönlerden bakabiliriz ancak en önemlisi karşılıklı güven" ifadelerini kullanan Soto, "bir tür olarak çevre bizim geleceğimiz" olduğu için yeşil yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei ile İspanya'nın Salamanca kentinin kent konseyleri forumun önemli organizatörleri arasında bulunuyorlardı ve forum sırasında resmi bir işbirliği bildirisi imzaladılar. İspanya'nın Çin Büyükelçiliği ve Çin'in İspanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen etkinliğe her iki büyükelçi de katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği-Çin İklim İşbirliği Forumu Madrid'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement