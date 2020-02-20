Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler - Son Dakika Dünya

Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler

6 saat önce

2014-2020 yıllarını kapsayan uzun vadeli bütçenin sona ermesinin ardından yeni yedi yıllık planın hemen devreye girebilmesi için bir an evvel son halinin verilmesi gerekiyor

Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler, System.String[]

Avrupa Birliği'nin yedi yıllık bütçe planlaması anlamına gelen Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) bu yılın sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.


Fakat özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile meydana gelen yıllık 12-15 milyar euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusu ve üye ülkelerin öncelikleri yeni bir taslak üzerinde anlaşılmasını her zamankinden daha zor hale getirdi.

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Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:51 
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