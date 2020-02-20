Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Çerçevesi nedir? 7 başlıkta AB bütçesi hakkında bilinmesi gerekenler

Avrupa Birliği'nin yedi yıllık bütçe planlaması anlamına gelen Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) bu yılın sonuna kadar yenilenmesi gerekiyor.



Fakat özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile meydana gelen yıllık 12-15 milyar euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusu ve üye ülkelerin öncelikleri yeni bir taslak üzerinde anlaşılmasını her zamankinden daha zor hale getirdi.