Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü - Son Dakika Ekonomi

Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü

55 dakika önce

Avrupa Birliği, Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdiğini hatırlatarak Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "Türkiye'nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdiği anımsatıldı.

"TÜRKİYE'NİN NİYETİ ÜZÜCÜ"

AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşıtı önceki konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Diyaloğa elverişli bir ortam yaratmaya yönelik somut ve iyi niyetli adımlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği zedeleyen eylemlerden kaçınılması, AB üyesi bütün ülkelerin uluslararası deniz hukuku ve deniz yetki alanlarının egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

ENERJİ BAKANI YENİ GÖREV AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün, "Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Birliği'den küstah Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin niyeti üzücü
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:17 Kaynak: AA
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