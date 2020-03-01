Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya... - Son Dakika

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Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya...
6 saat önce
Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. - BRÜKSEL
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