Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı

6 saat önce

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı, System.String[]

Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlarını İdlib'teki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

(İHA)

Avrupa Birliği, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:15 Kaynak: İHA
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