İsrail Adalet Bakanlığı , Ekim 2021'de uluslararası itirazlara rağmen Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin şubesini "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı" gerekçesiyle terör örgütü ilan etmişti.

Ofisten, AB temsilcilerinden oluşan bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria 'nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan ve mülklerine el konan 7 STK'yı ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AB: Filistinli STK'lerin birliğin fonlarını kötüye kullandığı iddiaları kanıtlanmadı - Son Dakika

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