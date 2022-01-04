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Avrupa Birliği: Filistinli Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişeliyiz - Son Dakika

Avrupa Birliği: Filistinli Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişeliyiz

04.01.2022 03:20
Avrupa Birliği: Filistinli Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB), 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın sağlık durumuna ilişkin "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği (AB), 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın sağlık durumuna ilişkin "endişeliyiz" açıklaması yaptı.

AB Filistin Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk siyasetini sonlandırmasını istedi.

Açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluğu protesto amacıyla 140 gündür açlık grevi yapan Hişam Ebu Hevaş'ın sağlık durumuna ilişkin oldukça endişeliyiz" ifadeleri yer aldı.

Gözaltındaki kişilere kendilerine yöneltilen suçlamaların bildirilmesinin kişisel hak olduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin makul bir süre içinde yargılanmaları ya da serbest bırakılmaları gerektiğinin altı çizildi.

Ebu Hevaş'a destek gösterileri devam ediyor

Öte yandan, Ebu Hevaş'la dayanışma gösterisi düzenleyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ebu Hevaş'ın talebinin yerine getirilmesi için gösteri düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla cevap verdi.

Filistin Kızılay kurumu, yaptığı açıklamada, Nablus kentinin batısındaki Burka beldesinde 3 kişinin plastik mermiyle yaralandığını ayrıca 4 kişinin gazdan etkilendiğini ve tedavilerinin alanda yapıldığını bildirdi.

El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Amir beldesinde de Ebu Hevaş'a destek gösterisini dağıtmak isteyen İsrail askerlerinin plastik mermiyle ateş açmaları sonucu 2 Filistinli gencin ellerinden yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ebu Hevaş'a destek gösterileri ve İsrail'in idari tutukluluk uygulamaları yoğun bir şekilde protesto ediliyor.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den Ebu Hevaş açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise hükümetinin haftalık kabine toplantısında, Ebu Hevaş'ın kötüleşen sağlık durumunu özveriyle takip ettiklerini söyledi.

Iştiyye, "İsrail'e açlık grevindeki tutuklunun serbest bırakılmasını hızlandırması için baskı yapmak üzere tüm uluslararası ve insan hakları kurum ve kuruluşlara mektuplar gönderdik. İşgal makamlarını Ebu Hevaş'ın hayatından tamamen sorumlu tutuyoruz." dedi.

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

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Avrupa Birliği, Protesto, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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