Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki buzları taşımacılar eritecek - Son Dakika

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türk taşımacıların Macaristan'daki tarihi başarısının ardından, diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi.

UND'den yapılan açıklamaya göre, Türk taşımacıları, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle Macaristan'a karşı açtığı davayı kazanmış, 2017 yılında bu ülkeye yönelik transit geçiş ücreti kaldırılmıştı. UND, bu başarının Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği'ne (AB) uygun bir şekilde tüm Avrupa taşımalarını kapsaması için yeni bir eylem planını hayata geçirdi. Bu plan kapsamında ilk adım olarak geçen hafta AB'nin diplomatik merkezi Brüksel'e çıkarma yapan UND heyeti, kota ve vize engellerinin Türkiye'nin AB ile ticaretinin ana güzergahlarında mal akışlarını kesintiye uğratarak, sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da zarara uğrattığının altını çizdi. UND heyeti, AB'nin tarafsız komisyonu tarafından hazırlanan 'AB ile Türkiye Arasında Taşımacılığın Serbestleştirilmesi Etki Analizi' raporunun da ortaya koyduğu bu sorunun, özellikle Brexit sonrasında ciddi bir ekonomik krize doğru sürüklenmesi beklenen AB'nin geleceği için yarattığı riskleri gündeme taşıdı.

Açıklamaya göre, Brüksel çıkarmasında ilk ziyaret, son dönemde AB içindeki Doğu-Batı taşımacıları savaşına sahne olan AB Parlamentosu'na yapıldı. UND heyeti, 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyarette; AB Komisyonu'nun Taşımacılık ve Ticaret Genel Müdürlüğü yetkilileri, Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi ile bir araya geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın ticaretini hedef pazarlara taşıyan ancak 23 senelik Gümrük Birliği'ne rağmen her geçen gün artan kısıtlamalara maruz kalan 21 bin Türk TIR'ının zorlu mücadelesi Parlamento içindeki Turizm ve Taşımacılık Komitesi'ne aktarıldı. Toplantıda, Türk lojistik firmalarının ve sürücülerin, AB ülkeleri üzerinden gerçekleştirdikleri taşımalarda yaşadıkları kota kaynaklı sıkıntılarla ilgili kapsamlı bir dosya sunuldu. Ana gündem maddesini Türkiye ile AB ticaretinin oluşturduğu sunumda, kota sorununun Türkiye ve ardındaki cazip pazarlara ulaşmayı hedefleyen Avrupalı firmalara verdiği zararlar da tüm detaylarıyla aktarıldı."

UND heyeti, AB Komisyonu'nun gerçekleştirdiği "Etki Analizi" çalışması, Dünya Bankası Gümrük Birliği Değerlendirmesi Raporu ve Macaristan'da kazanılan davanın sonuçları üzerinden AB ülkelerinde yaşanan taşıma kotası sorunlarına dair güncel durumu yenilenen birim yetkililerine aktardı. Türk taşımacıların temel sorununun, AB ülkeleri üzerinden "transit" geçişlerinin kısıtlanması olduğunu ve bunun uluslararası bir hak olduğunu belirten UND heyeti, Türkiye-AB arasındaki ticaretin kota ve geçiş ücretleri nedeniyle her yıl en az 3,5 milyar avro eksildiğini anlattı. UND heyeti, 2020 yılı için ekonomik kriz beklentisi yüksek olan Avrupa Birliği ekonomisi için Türkiye ve Türkiye üzerinden ulaşabileceği yeni pazarlar ile daha fazla ticaret seçeneğinin önündeki kota engellerinin kaldırılmasının gereğine vurgu yaptı.

Komisyon'dan sürücülere uzun süreli vize müjdesi



UND'nin Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerde 'profesyonel sürücü vizeleri' konusunda yaşanan sorunlar da gündeme getirildi. AB Komisyonu'nun İçişleri ve Vizeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı vize politikalarından sorumlu birim ile görüşen UND Heyeti, Schengen bölgesinde taşıma faaliyeti yapan Türk sürücüler için vize alınmasındaki zorluklar ve kalış sürelerinin yetersizliği gibi konularda detaylı bilgiler paylaştı. Toplantıda, vize işlemlerindeki farklı uygulamaların ve değerlendirmelerin ortadan kaldırılması ile ilgili somut öneriler de sunuldu. UND'nin taleplerinin Türkiye-AB ticaretinin kesintisiz şekilde işlemesi açısından önemli olduğunu teyit eden komisyon yetkilileri, 2020'nin ilk aylarında mevcut Schengen vize kurallarında yapılmasını öngördükleri iyileştirmeler kapsamında sürücüler için daha uzun süreli vizelerin düzenlenmesi önerilerinin de hayata geçmesini beklediklerini ifade etti.

AB, Türkiye'den olumlu bir sinyal bekliyor

Açıklamaya göre ayrıca, UND heyetinin görüştüğü komisyon yetkililerinin, Türkiye'ye net bir mesaj vererek, Türkiye-AB arasında tam üyelik ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konulu müzakerelere yeniden start verilmesi için Türkiye'den resmi bir yeşil ışık beklediği vurgulandı.