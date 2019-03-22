Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımadığını Duyurdu.

Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımadığını Duyurdu.

59 dakika önce

IHAAW135533-GEN/22-03-2019- Avrupa Birliği, İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.

Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımadığını Duyurdu., System.String[]
IHAAW135533-GEN/22-03-2019

- Avrupa Birliği, İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu. 22.03.2019 13: 55: 33 TSI
NNNN - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İsrail, Güncel
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