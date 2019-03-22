Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımadığını Duyurdu.
59 dakika önce
IHAAW135533-GEN/22-03-2019- Avrupa Birliği, İsrail'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.
IHAAW135533-GEN/22-03-2019
- Avrupa Birliği
, İsrail
'in Golan tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu. 22.03.2019 13: 55: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:02 Kaynak: İHA
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