Son Dakika Haberleri: 'Avrupa Birliği Kendi İçinde Çok Problemli"

'Avrupa Birliği Kendi İçinde Çok Problemli"

55 dakika önce

Hepimiz aynı şeyi konuşuyor, aynı şeyi merak ediyoruz.

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Hepimiz aynı şeyi konuşuyor, aynı şeyi merak ediyoruz. 2019 yılında ekonomi nasıl olacak? Batacak mıyız, çıkacak mıyız? Daha ağır bir ekonomik kriz mi kapıda, yoksa böyle diyenler abartıyor mu?

İşte bu soruları duayen bir gazeteciye, ekonomi yazarı Osman Ulagay'a sordum. Osman Ulagay, sadece Türkiye ekonomisini değil, dünyanın gidişatını da yakından takip eden, uluslararası konferanslara katılan, iş dünyasının nabzını çok iyi tutan bir isim.

Ulagay'la sarı yeleklileri de konuştuk, dünyada yeni bir düzen arayışını da. Osman Ulagay diyor ki, "Dünya çok daha kapsayıcı yeni bir kapitalizm ve demokrasi tanımı yapmak zorunda. Mevcut haliyle kapitalizm ve demokrasi tanımları yetersiz."

Bugün, söyleşimizin ilk bölümünde, Ulagay'ın dünyanın gidişatı ile ilgili tespitlerini okuyacaksınız. Yarın yayımlanacak ikinci bölümde de Ulagay'ın Türkiye ile ilgili tahminlerini bulacaksınız.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:01 

Ekonomi, Osman Ulagay, Güncel
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