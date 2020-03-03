Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. - Son Dakika

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
6 saat önce
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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