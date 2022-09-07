AB Konseyi Başkanı Michel: "Katar enerjide kilit role sahip" - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel: "Katar enerjide kilit role sahip"

07.09.2022 18:46
AB Konseyi Başkanı Michel: "Katar enerjide kilit role sahip"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Katar enerji alanında kilit role sahip ve onunla ilişkilerimizi güçlendirme arzusundayız." dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Katar enerji alanında kilit role sahip ve onunla ilişkilerimizi güçlendirme arzusundayız." dedi.

Doha'yı ziyaret eden Michel, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

AB'nin güvenilir bir ortak olduğunu ve tüm ülkelerle çalışmaya hazır durumda bulunduğunu belirten Michel, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de bilgi verdi.

Michel, Al Sani ile zorunlu alanlarda koordine imkanlarını görüştüğünü ve kendisine bu ortaklığa katılmaya hazır olduklarını ilettiğini aktardı.

"Önümüzdeki aylar AB için zor olacak"

Rusya'yı ise güvenilmez bulan Michel, şunları kaydetti:

"Rusya güvenilir bir ortak değil. Yapmamız gereken ona dayanmamak. Önümüzdeki aylar AB için zor olacak. Birçok şirket enerji fiyatları nedeniyle zarar gördü."

Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu enerji tedariki krizinin gölgesinde bugün Doha'ya bir ziyaret gerçekleştiren Michel, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti. Michel ayrıca Doha'da AB Katar Delegasyonunun açılışını gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Charles Michel, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel: 'Katar enerjide kilit role sahip' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel: "Katar enerjide kilit role sahip" - Son Dakika
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