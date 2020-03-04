Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti - Son Dakika

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti

12 dakika önce

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Mıchel'dan Türkiye ziyareti, System.String[]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 4 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanısıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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