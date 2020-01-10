Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Michel'in İstanbul'da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret, Avrupa Birliği'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşımaktadır" denildi. - ANKARA