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Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
6 saat önce
Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.
Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.
Yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:28
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