Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı - Son Dakika Dünya

Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı

17 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten", "orta" seviyeye yükseltti.

Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.


AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı yaptığını aktardı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:34 
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