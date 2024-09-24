Avrupa Birliği kripto vizyonu İrlanda'da hayat buluyor - Son Dakika
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Blockchain

Avrupa Birliği kripto vizyonu İrlanda'da hayat buluyor

Avrupa Birliği kripto vizyonu İrlanda\'da hayat buluyor

İrlanda Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemelerini uygulayarak finansı demokratikleştirme ve finansal kapsayıcılığı artırma çağrısında bulunuyor. Ülke, Blockchain teknolojisinin potansiyelini vurgulayarak güvenli inovasyon öncüsü olmayı hedefliyor. Bu hamle, AB'nin kripto varlıklar konusundaki liderlik vizyonunu yansıtırken, finansal sistemde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

24.09.2024 12:27
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Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için getirdiği MiCA (Markets in Crypto-Assets) düzenlemeleri, finans dünyasında yeni bir çağ başlatıyor. İrlanda Merkez Bankası, bu düzenlemeleri uygulamada öncü rol üstlenerek finansal eşitlik ve kapsayıcılık hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Blockchain teknolojisinin potansiyelini vurgulayan banka yetkilileri, güvenli inovasyonun önemini de göz ardı etmiyor.

İrlanda Dijital Finans Geleceğini MiCA İle Şekillendiriyor

İrlanda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Derville Rowland, Blockchain tabanlı teknolojilerin son yıllardaki en dikkat çekici finansal hizmet yeniliklerinden biri olduğunu belirtti. Rowland'a göre bu teknoloji yatırım ürünlerinin tokenizasyonu, alım-satım sonrası altyapı iyileştirmeleri ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda olumlu etkiler yaratıyor.

MiCA düzenlemeleri, Avrupa'nın bu yeni teknolojileri benimseme ve uyarlamada küresel bir lider olması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İrlanda, bu düzenlemeleri uygulayarak hem finansal kapsayıcılığı artırmayı hem de güvenli bir inovasyon ortamı oluşturmayı hedefliyor.

İrlanda Merkez Bankası'nın MiCA uygulamasında iki ana önceliği bulunuyor. İlk olarak, Avrupa genelinde koordinasyon ve tutarlılığı sağlamak için diğer AB üye ülkeleri ve Avrupa Denetim Otoriteleri (ESA'lar) ile açık bir şekilde çalışmayı amaçlıyor. İkinci olarak, düzenlemelere uymak isteyenlere merkez bankasının beklentilerini daha iyi açıklamak için sektör katılımı yoluyla yetkilendirme sürecini iyileştirmeyi hedefliyor.

Rowland, bu odaklanmanın sonucunda "daha iyi risk değerlendirmesi, daha iyi iletişim ve daha iyi denetim" elde edildiğini belirtti. Bu yaklaşım, kripto varlık pazarının güvenli ve şeffaf bir şekilde büyümesine katkıda bulunuyor.

Avrupa liderlerinin, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için "finansal istikrar ve finansal sektörün direncini" oluşturmaya odaklanması gerekiyor. Rowland "Avrupa, özellikle ileri teknolojilerde ABD ve Çin ile arasındaki inovasyon açığını kapatmak için kolektif çabalarını yeniden odaklamalıdır" dedi.

AB üye ülkeleri, kendi ülkelerinde işletmelerin MiCA'ya uyum sağlamasına yardımcı olmak için altyapı hazırlıklarına başladı. İspanya Ekim 2023'te MiCA'yı Temmuz 2026 son tarihinden altı ay önce uygulamaya başlayacağını duyurdu. Letonya Merkez Bankası ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ücretsiz ön lisanslama danışmanlığı sunarak düzenlemelere uyum sağlama konusunda proaktif bir adım attı.

Bu gelişmeler, Avrupa'nın kripto varlıklar ve Blockchain teknolojisi konusundaki kararlılığını gösteriyor. MiCA düzenlemeleri, finansal inovasyonu teşvik ederken tüketiciyi korumayı ve piyasa bütünlüğünü sağlamayı hedefliyor. Bu dengeli yaklaşım, Avrupa'nın dijital finans geleceğini şekillendirirken, global rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak.

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Son Dakika Blockchain Avrupa Birliği kripto vizyonu İrlanda'da hayat buluyor - Son Dakika

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