Avrupa Birliği Macaristan'a karşı 'tehdit aracı' 7. maddeyi işletecek mi?
1 saat önce
AB bakanları Macaristan'a uygulanabilecek yaptırımlar kapsamında 7. maddenin işletilmesi kararını ilk kez bugün görüşüyor. 7. maddenin uygulanması Macaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nde oy hakkının askıya alınması anlamına geliyor.
AB bakanları Macaristan'a uygulanabilecek yaptırımlar kapsamında 7. maddenin işletilmesi kararını ilk kez bugün görüşüyor. 7. maddenin uygulanması Macaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nde oy hakkının askıya alınması anlamına geliyor. Macaristan hükümeti, medyayı susturmak ve sivil toplum kuruluşları ile yargıyı hedef almakla suçlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Macaristan ile ilgili yaptırım kapsamında 7. maddenin işletilmesi kararı alındı ancak izlenmesi gereken prosedür oldukça ağır.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:00
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