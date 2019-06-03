Avrupa Birliği'nde evsizlerin sayısının düştüğü tek ülke Finlandiya
1 saat önce
Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında evsizliğin azaldığı tek ülke. Bundan yaklaşık 10 sene önce Housing First (Öncelik Konut) adlı bir girişim, artan evsizlik ve barınma sorununu kökünden değiştirdi. 'Housing First' Finlandiya'da son 10 senede 3.500 konut inşa ederek ev sorununu çözdü.
Finlandiya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08
'nın başkenti Helsinki'de yaşayan ve yaklaşık 10 senedir kalacak yeri olmadığı için arkadaşlarının ve akrabalarının kanepesinde uyuyan Tatu Ainesmaa sonunda istediği eve kavuştu. Bu sene 32 yaşına giren Tatu, şu anda 2 odalı içi yeni dekore edilmiş orman manzaralı bir evde kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu ev aslında onun istediğinden de fazlası. Peki ama bu hayal nasıl gerçekleşti?
Finlandiya, Avrupa Birliği
(AB
) ülkeleri arasında evsizliğin azaldığı tek ülke. Bundan yaklaşık 10 sene önce Housing First (Öncelik Konut) adlı bir girişim, artan evsizlik ve barınma sorununu kökünden değiştirdi. Bir doktor, bir sosyal bilimci, bir siyaset adamı ve bir piskopos Nimi Ovessa adında bir rapor hazırladı. Türkçe ifadesiyle 'kapının üzerindeki adınız' demek olan Nimi Ovessa raporu sayesinde hükümet harekete geçerek, 2008 yılından bu yana konut sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi başardı.
Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar
ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı
Hollanda'da kayıp mülteci çocuk skandalı: Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor
Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik