Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde evsizlerin sayısının düştüğü tek ülke Finlandiya
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Avrupa Birliği'nde evsizlerin sayısının düştüğü tek ülke Finlandiya

1 saat önce

Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında evsizliğin azaldığı tek ülke. Bundan yaklaşık 10 sene önce Housing First (Öncelik Konut) adlı bir girişim, artan evsizlik ve barınma sorununu kökünden değiştirdi. 'Housing First' Finlandiya'da son 10 senede 3.500 konut inşa ederek ev sorununu çözdü.

Avrupa Birliği'nde evsizlerin sayısının düştüğü tek ülke Finlandiya, System.String[]
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaşayan ve yaklaşık 10 senedir kalacak yeri olmadığı için arkadaşlarının ve akrabalarının kanepesinde uyuyan Tatu Ainesmaa sonunda istediği eve kavuştu. Bu sene 32 yaşına giren Tatu, şu anda 2 odalı içi yeni dekore edilmiş orman manzaralı bir evde kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu ev aslında onun istediğinden de fazlası. Peki ama bu hayal nasıl gerçekleşti?

Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında evsizliğin azaldığı tek ülke. Bundan yaklaşık 10 sene önce Housing First (Öncelik Konut) adlı bir girişim, artan evsizlik ve barınma sorununu kökünden değiştirdi. Bir doktor, bir sosyal bilimci, bir siyaset adamı ve bir piskopos Nimi Ovessa adında bir rapor hazırladı. Türkçe ifadesiyle 'kapının üzerindeki adınız' demek olan Nimi Ovessa raporu sayesinde hükümet harekete geçerek, 2008 yılından bu yana konut sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi başardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08 
Avrupa Birliği, Finlandiya, Dünya
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