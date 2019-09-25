Avrupa Birliği'nde ilk başsavcı ataması yapıldı
45 dakika önce
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaştı.
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:05
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