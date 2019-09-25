Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde ilk başsavcı ataması yapıldı
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Avrupa Birliği'nde ilk başsavcı ataması yapıldı

45 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği'nde ilk başsavcı ataması yapıldı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği, Başsavcı, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:05 
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