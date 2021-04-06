Avrupa Birliği'nde işsizlik Şubat'ta yüzde 7.5

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik Şubat ayında, aylık bazda değişmeyerek yüzde 7.5 olarak belirlendi. Eurostat verilerine göre, AB'de işsizlik Şubat'ta yıllık bazda ise 1.0 puan yükseldi.

Euro bölgesinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik Şubat ayında, aylık bazda değişmeyerek yüzde 8.3 olarak ölçüldü. Eurostat verilerine göre, Euro bölgesinde işsizlik Şubat'ta yıllık bazda ise 1.0 puan yükseldi.