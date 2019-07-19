Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı
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Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı

1 saat önce

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek yüzde 80,7'ye ulaştı.

Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı, System.String[]
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek yüzde 80,7'ye ulaştı.

28 ülkeden oluşan AB'de 2018'in son çeyreğinde yüzde 80 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 80,7'ye çıktı.
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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:52 
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