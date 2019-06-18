Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sekiz ay sonra yükseldi
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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sekiz ay sonra yükseldi

1 saat önce

– Avrupa Birliği genelinde trafiğe kaydı yapılan yeni araç sayısı Mayıs ayında 1.4 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sekiz ay sonra yükseldi, System.String[]
Avrupa Birliği genelinde trafiğe kaydı yapılan yeni araç sayısı Mayıs ayında 1.4 milyona ulaştı.
Avrupa otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, otomobil satışları Mayıs ayında, Orta Avrupa önderliğinde, yıllık yüzde 0.1 yükselerek, sekiz aylık düşüşe son verdi. Orta Avrupa bölgesi, otomobil satışlarına yaptığı yüzde 6.2'lik katkı ile İspanya'da görülen yüzde 7.3 ve Birleşik Krallık'ta görülen yüzde 4.65'lık düşüşü dengeledi.
Avrupa'da sene başından bu yana yapılan satışlar 6.7 milyon otomobille geçen yıla göre yüzde 2.1 azaldı. Otomobil satışlarında artış gösteren tek ülke Almanya olurken, ülkenin otomobil talebi yıllık yüzde 9.1 arttı. Fransa'da görülen talep artışı yüzde 1.2 olurken, İtalya'da otomobil talepleri yüzde 1.2 düştü.
ACEA'nın verilerine göre Mayıs ayında otomobil üreticilerinin satış değişimleri şöyle sıralandı:
Volkswagen yüzde 24.7 ve
Peugeot yüzde 4.3 artarken,
BMW yüzde 8.8,
Fiat Chrysler Automobiles yüzde 8.1,
Ford yüzde 4.4 ve
Renault yüzde 3.7 düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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