Avrupa Birliği'nde Üfe Aralıkta Düştü

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2018 yılı aralık ayında bir önceki aya kıyasla Avrupa Birliği'nde (AB) ve Avro Bölgesi'nde 0,8 azalış gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2018 yılı aralık ayında bir önceki aya kıyasla Avrupa Birliği'nde (AB) ve Avro Bölgesi'nde 0,8 azalış gösterdi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,8 azaldı. ÜFE, 2017'nin aralık ayına göre ise yüzde 3 arttı.



AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerken, 2017'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 yükseliş kaydetti.

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