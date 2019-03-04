Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde Üfe Ocakta Yükseldi

Avrupa Birliği'nde Üfe Ocakta Yükseldi

1 saat önce

Avrupa Birliği'nde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa Birliği'nde Üfe Ocakta Yükseldi, System.String[]
Avrupa Birliği'nde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. ÜFE, 2018'in ocak ayına göre ise yüzde 3 yükseldi.

AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,9 arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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