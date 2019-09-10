Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu
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Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu

1 saat önce

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu, System.String[]

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:30 
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