Avrupa Birliği'nde yeni görev dağılımı belli oldu
1 saat önce
AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:30
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