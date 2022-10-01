Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Çinli işletmeler 2021'de Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışlar ve tedarik darboğazının etkilerine karşın hızlı bir büyüme kaydetti.

Bu bilgi, Çin AB Ticaret Odası (CCCEU) tarafından Cuma günü açıklanan bir raporda yer aldı.

CCCEU ve küresel danışmanlık firması Roland Berger tarafından ortak yayınlanan rapor Çinli şirketlerin AB'nin iş ortamıyla ilgili algısının üç yılın en düşük düzeyine indiği ortaya koydu.

Bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 150 Çinli şirket ve kuruluşla gerçekleştirilen anket ve söyleşilerin sonuçları, AB'nin bir dizi tek taraflı ekonomik ve ticari enstrümanı devreye sokmasının, Çinli firmalar arasında bunların korumacı önlemlere dönüşebileceği endişelerine yol açtığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 96'lık ezici çoğunluğu, yabancı sübvansiyon yasalarının olumsuz etkileri hakkında endişelendiklerini dile getirirken katılımcıların yüzde 27, yüzde 40 ve yüzde 35'i sırasıyla AB'nin doğrudan yabancı yatırımları elemesi, Uluslararası Tedarik Enstrümanı ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Rapora göre ankete katılanların yüzde 70'inden fazlası, 2020'yle karşılaştırıldığında faiz ve vergi öncesi kazançlarının aynı ya da hafif yüksek seviyede olduğunu söyledi. AB'deki Çinli işletmelerin toplam geliri, 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artışla 163 milyar euroya (159,8 milyar ABD doları) çıktı.

Raporda Çinli şirketlerin AB'nin istihdamına katkıda bulunduğu belirtildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla birlikteki Çinli firmaların çalışanlarının yüzde 80'den fazlası AB üye devletlerinden geldi.

2021'de Çinli işletmeler, Avrupa Patent Ofisi'ne (EPO) yıllık yüzde 24 artışla 16.665 patent başvurusunda bulundu. Patent başvuruları 2019'dan 2020'ye yüzde 10 artmıştı.

Başvurularda 30 önde gelen menşe ülke arasında Çinli işletmeler, en yüksek büyüme oranına ve en büyük dördüncü başvuru sayısına sahip oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor.