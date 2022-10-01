Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı

01.10.2022 21:34
Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Çinli işletmeler 2021'de Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışlar ve tedarik darboğazının etkilerine karşın hızlı bir büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Çinli işletmeler 2021'de Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışlar ve tedarik darboğazının etkilerine karşın hızlı bir büyüme kaydetti.

Bu bilgi, Çin AB Ticaret Odası (CCCEU) tarafından Cuma günü açıklanan bir raporda yer aldı.

CCCEU ve küresel danışmanlık firması Roland Berger tarafından ortak yayınlanan rapor Çinli şirketlerin AB'nin iş ortamıyla ilgili algısının üç yılın en düşük düzeyine indiği ortaya koydu.

Bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 150 Çinli şirket ve kuruluşla gerçekleştirilen anket ve söyleşilerin sonuçları, AB'nin bir dizi tek taraflı ekonomik ve ticari enstrümanı devreye sokmasının, Çinli firmalar arasında bunların korumacı önlemlere dönüşebileceği endişelerine yol açtığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 96'lık ezici çoğunluğu, yabancı sübvansiyon yasalarının olumsuz etkileri hakkında endişelendiklerini dile getirirken katılımcıların yüzde 27, yüzde 40 ve yüzde 35'i sırasıyla AB'nin doğrudan yabancı yatırımları elemesi, Uluslararası Tedarik Enstrümanı ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Rapora göre ankete katılanların yüzde 70'inden fazlası, 2020'yle karşılaştırıldığında faiz ve vergi öncesi kazançlarının aynı ya da hafif yüksek seviyede olduğunu söyledi. AB'deki Çinli işletmelerin toplam geliri, 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4'lük artışla 163 milyar euroya (159,8 milyar ABD doları) çıktı.

Raporda Çinli şirketlerin AB'nin istihdamına katkıda bulunduğu belirtildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla birlikteki Çinli firmaların çalışanlarının yüzde 80'den fazlası AB üye devletlerinden geldi.

2021'de Çinli işletmeler, Avrupa Patent Ofisi'ne (EPO) yıllık yüzde 24 artışla 16.665 patent başvurusunda bulundu. Patent başvuruları 2019'dan 2020'ye yüzde 10 artmıştı.

Başvurularda 30 önde gelen menşe ülke arasında Çinli işletmeler, en yüksek büyüme oranına ve en büyük dördüncü başvuru sayısına sahip oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Çinli Şirket Ürdün'de Yenilenebilir Enerjiye Geçişe Yardım Ediyor Video: Çinli Şirket Ürdün'de Yenilenebilir Enerjiye Geçişe Yardım Ediyor Video: Çin'de Mega Enerji Nakil Projesinin Dördüncü Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Başladı Video: Çin'de Mega Enerji Nakil Projesinin Dördüncü Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Başladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:50 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 22:35:27. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Rapor: AB'deki Çinli İşletmeler Algıdaki Düşüşe Rağmen Büyümeyi Başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement