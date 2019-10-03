Avrupa Birliği'nden Irak'ta itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve devletin olmaması" nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin azami itidal göstermesi ve eylemlerin barışçıl yürütülmesi beklentisini ifade etti.

AB'nin olaylara ilişkin hızla ve güvenli biçimde soruşturma açılmasını desteklediği kaydedildi.

Irak'taki gösterilerin, halkın isteklerinin yerine getirilmesinin aciliyetini ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, özellikle etkili ekonomik reformların hayata geçirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Irak'ta, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak İnsan Hakları Örgütüne göre gösterilerde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.