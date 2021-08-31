Avrupa Birliği'nden Sudan'a siyasi ve ekonomik destek sözü - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Sudan Delegasyon Başkanı Robert van den Dool, Sudan'daki siyasi ve ekonomik dönüşümü destekleyeceklerini söyledi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhuriyet Sarayı'nda Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Sudan'daki büyükelçileriyle görüştü.

Burhan, Sudan'ın ortak hedeflere ulaşmak için tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili ilişkileri güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladı.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan AB Sudan Delegasyon Başkanı van den Dool, toplantının dostane bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

Afrika Boynuzu'ndaki gerilimi azaltmaya çalıştıklarını açıklayan van den Dool, Sudan'ın bölgedeki önemli rolüne işaret ederek Sudan ile iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Van den Dool, Sudan'daki demokratik geçişi desteklediklerini ve anayasa ve seçim komisyonunun oluşturulması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği büyükelçilerinin Sudan ekonomisini yeniden inşa etmek için hükümetin ekonomik reformlarının yanı sıra aile destek programına da destek verdiğini aktardı.

Toplantının Sudan'ın doğu sınırlarında yaşananlar, Etiyopya ve Güney Sudan'daki gelişmeler ve Kızıldeniz'in güvenliğini tartışmak için bir fırsat olduğunu dile getiren van den Dool, herhangi bir askeri hareketliliğin bölge ülkelerinde barışı ve güvenliği olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Hedasi Barajı krizi ve tartışmalı Faşka bölgesini geri almasının ardından Sudan ve komşusu Etiyopya arasındaki ilişkiler gerilmişti.