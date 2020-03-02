Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili "Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu.



Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.