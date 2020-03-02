Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz - Son Dakika Dünya

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos Türkiye’nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ise, AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz, System.String[]

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili "Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu.


Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:09 
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