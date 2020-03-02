Son Dakika › Dünya › Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz - Son Dakika Dünya
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz
6 saat önce
Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos Türkiye’nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ise, AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi
Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye'nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili "Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:09
Son Dakika Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi