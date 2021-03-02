Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ilk adımı Lüksemburg'tan Luxair attı - Son Dakika

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ilk adımı Lüksemburg'tan Luxair attı

02.03.2021 14:22
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ilk adımı Lüksemburg'tan Luxair attı, System.String[]

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye uçuşlarına yönelik ilk adımı Lüxenburg'tan Luxair attı. Luxair, Antalya uçuşlarına 3 Nisan'da başlıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye uçuşlarına yönelik ilk adımı Lüxenburg'tan Luxair attı. Luxair, Antalya uçuşlarına 3 Nisan'da başlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg'un tek tur operatörü Luxair, 3 Nisan'dan itibaren yine aynı adı taşıyan havayolu şirketi Luxair ile Antalya uçuşlarına başlıyor. Antalya programına haftada bir uçuşla başlayacak olan Luxair, ilerleyen haftalarda uçuşlarını artırmayı planlıyor.

Avrupa'dan atılan önemli bir adım

Luxair'in Türkiye temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Türkiye turizminin bu sene Rusya, Ukrayna ve iç pazar ağırlıklı bir seyir izleyeceğini belirterek Avrupa pazarının da Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Tonbul, Türkiye temsilcisi oldukları Luxair'in 3 Nisan'da uçuşlara başlayacak olmasının Türkiye ve Antalya için Avrupa'dan atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

PCR testinin maliyetini Luxair karşılayacak

Luxair'in yapacağı uçuşlar hakkında bilgi veren Tonbul, "Luxair, AB üyesi bir ülke olan Lüksenburg'tan 3 Nisan'da Antalya uçuşlarına başlıyor. Antalya'ya haftada bir kere uçuş gerçekleştirecek olan tur operatörü, daha sonrasında uçuşlarını hızla artıracak. Luxair ile sıkı Pandemi önlemleri altında Antalya'ya gelecek olan misafirler, tatillerini tamamlamadan yani ülkelerine dönmeden 72 saat önce otellerinde PCR testi olacak. Testini ibraz eden misafirlerimiz ülkelerine güven için de dönecekler. Turizm sektöründe tartışma konusu olan PCR testinin tüm maliyetini de Luxair kendisi karşılayacak" dedi.

Avrupa ülkelerine örnek olacak

Luxair'in başarıyla gerçekleşen operasyonlarının diğer Avrupa ülkelerine de örnek olacağını belirten Burak Tonbul, "Uçaktaki ve otellerdeki sıkı Pandemi önlemleri ile misafirler, güvenli bir tatil sonrasında ülkelerine dönecekler. Bu atılan ilk adımlar bizim için çok önemli. Misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde ülkelerine göndererek Avrupa ülkelerine güvenli tatil nasıl yapıldığını göstermiş olacağız" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ilk adımı Lüksemburg'tan Luxair attı

Avrupa Birliği, Türkiye, Antalya, Nisan, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ilk adımı Lüksemburg'tan Luxair attı - Son Dakika


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