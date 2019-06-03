Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından kritik bir döneme giren Avrupa Birliği'nin yüzü değişiyor. Bundan sonra görev dağılımı nasıl yapılacak? Hangi tarihte neler olacak?
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:53
Parlamentosu seçimlerinin ardından kritik bir döneme giren Avrupa Birliğinin yüzü değişiyor. Bundan sonra görev dağılımı nasıl yapılacak, aralarında Türklerin de bulunduğu Avrupa Parlamenterleri ne zaman göreve başlayacak?
Önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi, Avrupa Merkez Bankası
ve Avrupa Birliği Konseyi olmak üzere 5 Avrupa Birliği kurumunun başkanları değişecek.
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