Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından kritik bir döneme giren Avrupa Birliği'nin yüzü değişiyor. Bundan sonra görev dağılımı nasıl yapılacak? Hangi tarihte neler olacak?

Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından kritik bir döneme giren Avrupa Birliğinin yüzü değişiyor. Bundan sonra görev dağılımı nasıl yapılacak, aralarında Türklerin de bulunduğu Avrupa Parlamenterleri ne zaman göreve başlayacak?

Önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği Konseyi olmak üzere 5 Avrupa Birliği kurumunun başkanları değişecek.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:53 
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Avrupa Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku! Süleyman Soylu: Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz Hollanda'da kayıp mülteci çocuk skandalı: Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:07:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]