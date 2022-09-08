AB'den Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için 15 milyon avro destek - Son Dakika
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AB'den Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için 15 milyon avro destek

08.09.2022 18:36
AB'den Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için 15 milyon avro destek

Avrupa Birliği'nin (AB), Afrika ülkelerinden Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Mozambik Misyonuna 15 milyon avroluk askeri desteği onayladığı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Afrika ülkelerinden Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Mozambik Misyonuna 15 milyon avroluk askeri desteği onayladığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mozambik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Mozambik'te güvenliğin sağlanmasına destek olduklarını açıkladı.

Borrell, AB olarak SADC Mozambik Misyonuna 15 milyon avro desteği onayladıkları bilgisini paylaştı.

Yardımın askeri kampların güçlendirilmesi, tıbbı malzeme, teknik cihaz ve araçların alımı için kullanılacağını belirten Borrell, daha önce de 89 milyon avroluk bütçenin Mozambik ordusuna destek için verildiğini hatırlattı.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güney Afrika, Mozambik, Afrika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'den Mozambik'te silahlı gruplarla mücadele için 15 milyon avro destek - Son Dakika
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