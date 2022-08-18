AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı Açıklaması

18.08.2022 19:40
AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı Açıklaması

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in henüz çocuk yaşındayken "terör" suçlamasıyla 9,5 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in henüz çocuk yaşındayken "terör" suçlamasıyla 9,5 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli Ahmed Manasıra'nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Von Burgsdorff, 7 yıl önce Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde kuzeniyle "bıçaklı saldırıda bulundukları" iddiasıyla hapse mahkum edilen Ahmed Manasıra'nın (20) ailesini ziyaret etti.

AB Temsilcisi, "Manasıra, Kasım 2021'den beri hücre hapsinde tutulduğu için yaşadığı psikolojik sorunlardan endişeliyiz. Normal şartlarda, hücre hapsi 15 günü geçemez." dedi.

Ahmed Manasıra'nın insani gerekçelerle "bir an önce serbest kalmasının" göz önüne alınması gerektiğini dile getiren Von Burgsdorff, Ahmed'in tutuklandığı zaman bir çocuk olduğunu ve olayla ilgili sorumluluğunun kesin olmadığını belirtti.

Von Burgsdoff, uluslararası hukuka göre "İsrail'in çocukları koruma yükümlülüğü bulunduğunun" altını çizerek, "Olay yaşandığında bir çocuktu. Ama genç biri gibi yargılandı; bu, kabul edilemez. İsrail, çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli." diye konuştu.

AB Temsilcisi, davayı ilgili kuruluşlarla yakından takip edeceklerini ve Ahmed'in yakında ailesiyle olmasını umduklarını dile getirdi.

Ahmed psikolojik sorunlar yaşıyor

Ahmed'in babası Salih Manasıra ise AB Temsilcisi'nin ziyaretini ve Ahmed'in serbest kalması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB'nin bu talebinin İsrail nezdinde karşılık bulmasını umduğunu aktaran Manasıra, Ahmed'in hücre hapsi nedeniyle psikolojik bunalım yaşadığını ve İsrail mahkemesinin hücre cezasını 20 Kasım'a kadar uzattığını ifade etti.

Ahmed Manasıra davası

Amca çocukları Ahmed (o dönem 13 yaşında) ve Hasan Manasıra'nın (15) 2015'te Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde "bıçaklı saldırıda bulundukları" suçlamasının ardından Hasan Manasıra olay yerinde İsrail polisi tarafından vurulmuş ve hayatını kaybetmişti.

Yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed'in çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içindeki görüntüsü kameralara yansımıştı. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Ahmed Manasıra'nın olay sırasında vurularak öldürülen kuzeninin yanında bulunduğu ancak bıçaklama eylemini gerçekleştirmediğine ilişkin görüntüler o dönem basında yer almıştı.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra, İsrail polisinin Ahmed Manasıra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmıştı. Görüntüler, Filistinliler arasında ve uluslararası arenada tepkiye yol açmıştı.

Çocuk yaşta mahkum edildi

Ahmed, İsrail yargısına göre cezaya çarptırılabileceği 14 yaşına geldiğinde 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör saldırısı suçlamasıyla" 13 yıl hapse mahkum edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Ahmed Manasıra, İsrail'de sivil bir mahkemenin hüküm verdiği en küçük yaşta isim olmuştu.

İsrail'de yargının en yüksek mercisi İsrail Yüksek Mahkemesi, Manasıra'nın cezasını 2017'de 9,5 yıla düşürmüştü. Yargıçlar, mahkemede Ahmed Manasıra'nın bıçaklı saldırıda "ikinci dereceden rolü olduğunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

İsrail adli makamları, yakın zamanda Ahmed Manasıra'nın erken tahliyesine ilişkin talepleri reddetmişti.

YORUMLAR
500
AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Mahkum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: AB Temsilcisi'nden İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinlinin serbest bırakılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement