AB'nin Filistin Temsilcisi, İsrail saldırılarında ölen sanatçı Ammur'un Gazze'deki evini ziyaret etti

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinli sanatçı Danyana el-Ammur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burgsdorff, Gazze'de Ammur'un evini ziyaret ederek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ammur'un hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilişkin bilgi alan Burgsdorff, İsrail'in Filistinli sivillere karşı ihlallerini kınayarak "Yapılanların uluslararası hukuka aykırı olduğunu" söyledi.

Ziyaret sırasında Ammur'un sanatçı arkadaşlarıyla da bir araya gelen Burgsdorff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci bir güç olarak İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yaptıklarında uluslararası hukuka bağlı olmalıdır." dedi.

Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Burgsdorff, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği bu saldırıları reddetmektedir ve derhal şeffaf ve bağımsız bir inceleme başlatılmasını talep etmiştir. Yapılan tüm saldırıların hesaba çekilmesi için incelemeden çıkan sonuçlar sunulmalıdır. Cezadan kaçış anlaşılabilir değildir."

Filistinli sanatçılara da "hayallerinden vazgeçmemeleri" mesajını veren Burgsdorff, "Bu durumun takibini sürdürün. her zaman Gazze'deki zor şartlara rağmen istediğinize ulaşmak konusunda çabalayın. Bizler, Avrupa Birliği'nde yanınızda olmaya ve sizlere destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında evde bulunan Filistinli ressam Ranya Halil, sanatçılar olarak kendilerinin işgale karşı direnişi "yumuşak sanat malzemeleriyle" sürdüreceklerini dile getirdi.

Halil, öldürülen arkadaşlarının evinde olduklarını ve "Bizler varız" mesajını verdiklerini, arkadaşları Danyana el-Ammur yanlarında olmasa da mesajının ve hatırasının devam ettiğini vurguladı.

Filistinli ressam sanatçı Danyana el-Ammur (22), İsrail topçu birliklerinin 5 Ağustos 2022'de Gazze-İsrail sınırı yakınındaki evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.