AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

02.09.2022 16:23
AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını duyurdu.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgını ve aşılarla ilgili son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.

Cavaleri, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Kovid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verilmesinin ardından, bu aşıların risk altındaki bireylere yapılacak takviye dozlarda kullanılabileceğini söyledi.

Şu anda Kovid-19 salgınına neden olan orijinal virüs ve Omicron alt varyantları BA.4/5'i hedefleyen bir Comirnaty aşısı başvurusunu değerlendirdiklerini ifade eden Cavaleri, bu incelemenin sonucunun eylül ortasına kadar açıklanacağını aktardı.

Cavaleri, Moderna'dan da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapmasını beklediklerini dile getirdi.

Henüz hiç aşı olmayanlara orijinal aşılardan yapılacağını, takviye doz alacaklara ise varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını bildiren Cavaleri, "Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Cavaleri, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.

Maymun çiçeği virüsü

Cavaleri, maymun çiçeği virüsüne karşı ise temmuz ayında Imvanex aşısını önerdiklerini anımsatarak, antiviral tedavi yöntemi olarak "tecovirimat" adlı ilacın AB içerisinde kısa süre sonra yüksek miktarda temin edilebilir durumda olacağını ifade etti.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.

YORUMLAR
500
AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor Sırbistan'da 'Açık Balkan Girişimi' Zirvesi düzenlendi (2) Sırbistan'da 'Açık Balkan Girişimi' Zirvesi düzenlendi (2) AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame AB'den aldıkları yardım paralarını PKK'ya aktaran dernek üyeleri hakkında iddianame
Kaynak: AA

Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Birliği, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da golün eli kulağında, akın akın geliyorlar
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:44 Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 22:29:57. #1.11#
SON DAKİKA: AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement