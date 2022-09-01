AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Kovid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verdi.

EMA'dan yapılan açıklamada, takviye dozu olarak kullanılabilecek aşıların 12 yaş ve üzerindeki kişilerin "Omicron BA.1" varyantına karşı korunması amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş ve virüslere adapte edilmiş aşıların Kovid-19 hastalığına karşı daha geniş koruma sağladığı, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen yeni aşıların BA.1 varyantına karşı önceki aşılardan daha etkili bağışıklık tepkisi sağlayabildiği kaydedildi.

Aşıların yan etkilerinin de önceki orijinal aşılarla benzerlik gösterdiği ve kısa sürede ortadan kalktığı ifade edildi.

Her iki firmanın orijinal Kovid-19 aşılarının da hala hastalığı ağır geçirmeyi, hastaneye kaldırılmayı ve ölümleri engellemede etkili olduğu, bunların özellikle ilk kez aşılanacaklar için aşı kampanyalarında kullanılmaya devam edeceği vurgulandı.

EMA'nın ayrıca Omicron BA.4 ve BA.5 gibi diğer varyantlara uyumlu olacak şekilde geliştirilen başka aşılarla ilgili incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.