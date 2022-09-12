AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi - Son Dakika
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AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi

12.09.2022 21:40
AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyarlanmış aşısının 12 yaş üzerine takviye doz olarak yapılabileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer-BioNTech'in yeni varyantlara uyarlanmış aşısının 12 yaş üzerine takviye doz olarak yapılabileceğini duyurdu.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'e uyumlu şekilde geliştirilen Comirnaty aşısının 12 yaş ve üstü, en az bir doz orijinal aşı almış kişilerde kullanılmasının önerildiği bildirildi.

EMA'dan daha önce yapılan açıklamada, Moderna'nın da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapacağı ifade edilmişti.

AB'de Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılması planlanıyor.

"Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme süreci devam ederken, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesi sürüyor.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.

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Kaynak: AA

Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Birliği, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de Pfizer-BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısının takviye dozu tavsiye edildi - Son Dakika

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