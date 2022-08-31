Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi - Son Dakika
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Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi

31.08.2022 07:33

Erasmus başta olmak üzere Türkiye'den eğitim ve staj için yurt dışına giden binlerce öğrenci ve öğretmenin uluslararası projeleri yarıda bırakıp Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica ettiklerinin ortaya çıkmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda kırmızı alarm verildi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, "Erasmus Programı ve Staj Programları" konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

"GİDİLEN ÜLKEDE KALMAYA MEYLEDİLİYOR"

Yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı veren Genel Müdür Ünsal resmi yazıda süreci şöyle anlatıyor: "Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği ifade ediliyor."

Binlerce öğrenci ve öğretmenin Erasmus'u bahane edip AB ülkelerine iltica ettikleri ortaya çıktı

ÖĞRETMENLER KAÇIYOR

"Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirdi. Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir."

YILDA 20 BİN ÖĞRENCİ GİDİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus'la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi 1. ve 2. gruptaki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Euro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya gibi ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Euro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp, Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Binlerce öğrenci ve öğretmenin Erasmus'u bahane edip AB ülkelerine iltica ettikleri ortaya çıktı

YURT DIŞINA ÇIKANA TAKİP

Erasmus'daki firarlar sonrası, bu yıl 800 öğrencinin yararlandığı Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı gibi uluslararası tüm öğrenci değişim projeleri ve dönüşler takibe alındı.

ERASMUS NEDİR?

Öğrencilere, AB ülkelerinde eğitim alma şansı veren en popüler öğrenci değişim programı. İlkokuldan üniversiteye, eğitimde uluslararası işbirliği amacı taşıyor. Ülkeler, ortak projeler üretip, kısa süreli öğrenci ve öğretmen değişimi yapıyor. Türkiye Ulusal Ajansı, AB'yle 2021-2027 yıllarını kapsayan mesleki eğitim değişim anlaşması var. Mesleki ve teknik lise öğrencileri yurt dışına gidiyor. Erasmus'la, yabancı bir ülkede yaşam ve eğitim deneyimi kazandırılıyor.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erasmus bahanesiyle binlerce öğrenci ve öğretmen AB ülkelerine iltica etti! Dışişleri kırmızı alarm verdi - Son Dakika
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